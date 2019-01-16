РИАМО - 16 янв. Переход на электронный документооборот позволил ускорить почти в четыре раза процесс выдачи субсидий молочным производителям в Подмосковье, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В среду в РАНХиГС прошел деловой завтрак на тему «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации АПК». В обсуждении приняли участие представители правительства России, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, частного бизнеса, экспертного сообщества.

«В настоящее время животноводство сильно автоматизировано, при этом действуют меры поддержки. Мы поддерживаем введение автоматизации, например, в доильной сфере – мы поддерживаем субсидиями до 50% при покупке доильных аппаратов для молочных ферм. Мы перевели в электронный вид все услуги для сельхозпроизводителей – достаточно взять электронную цифровую подпись и сдать все комплекты документов. Субсидию для молочных производителей можно получить быстрее более чем в три раза - при бумажном документообороте это занимало 31 день, сейчас занимает восемь дней», - сказал Хромов.

В качестве примера высокоавтоматизированного подмосковного производства в аграрной сфере Хромов назвал предприятие «Черкизово» в Кашире. Завод, в строительство первой очереди которого вложили более 7 миллиардов рублей, занимается производством сыровяленых колбас. На предприятии создано 150 рабочих мест.

Хромов также рассказал, что в регионе провели «цифровизацию» всех сельхозземель с определением уровня их плодородия в целях эффективного использования. Данная работа позволит достичь максимальной продуктивности сельхозземли, властям же «оцифровка» полей помогает выявлять неиспользуемые участки и вовлекать их в оборот.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что Подмосковье представит свой опыт в развитии АПК на 84-й международной выставке продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя», которая открывается 18 января в Берлине. Одной из ключевых тем деловой программы «Зеленой недели» в этом году станет внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс.