РИАМО - 16 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил актера Василия Ланового с юбилеем и отметил, что артист является олицетворением патриотизма и любви к стране.

«Нашему прославленному актеру Василию Лановому исполнилось 85 лет! От всей души поздравляю с днем рождения. Мы любим вас за талант, мастерство, безграничную преданность профессии», – написал Воробьев в Instagram.

Он также назвал Ланового олицетворением патриотизма и любви к стране.

«Желаю крепкого здоровья, вдохновения и благополучия!» – заключил Воробьев.

Василий Лановой - советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Известен работами в кинокартинах «Семнадцать мгновений весны», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Алые паруса», «Иду на грозу», «Коллеги», «Офицеры» и других. В настоящее время Лановой служит в театре имени Вахтангова.