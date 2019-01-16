РИАМО - 16 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил актера Василия Ланового с юбилеем и отметил, что артист является олицетворением патриотизма и любви к стране.
«Нашему прославленному актеру Василию Лановому исполнилось 85 лет! От всей души поздравляю с днем рождения. Мы любим вас за талант, мастерство, безграничную преданность профессии», – написал Воробьев в Instagram.
Он также назвал Ланового олицетворением патриотизма и любви к стране.
«Желаю крепкого здоровья, вдохновения и благополучия!» – заключил Воробьев.
Василий Лановой - советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Известен работами в кинокартинах «Семнадцать мгновений весны», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Алые паруса», «Иду на грозу», «Коллеги», «Офицеры» и других. В настоящее время Лановой служит в театре имени Вахтангова.
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Нашему прославленному актеру – Василию Лановому исполнилось 85 лет! От всей души поздравляю с Днем Рождения. Мы любим вас за талант, мастерство, безграничную преданность профессии. Вы олицетворение патриотизма и любви к стране. Желаю крепкого здоровья, вдохновения и благополучия! С уважением.
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