РИАМО - 16 янв. До плюс 3 градусов потеплеет в Подмосковье и Москве 18 января, в столице это будет близко к рекорду в плюс 5,1 градуса, который был зафиксирован в 2007 году, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В среду в Московском регионе повысится атмосферное давление, местами пройдет небольшой снег. Днем в столице минус 5-3 градуса, в Подмосковье – минус 7-2, ближайшей ночью в Москве – минус 9-7, в области - минус 12-7. 17 января в Московском регионе пройдет снег, местами сильный, при порывах ветра в 12-17 метров в секунду поднимется метель. Температура начнет повышаться, ее максимальные значения ожидаются ближе к вечеру: в Москве минус 3-1, в Подмосковье – минус 5-0 градусов.

«В ночь на пятницу снег и метель при ветре до 18 метров в секунду сохранятся, а температурный фон продолжит повышаться, определяя новую волну тепла. Днем 18 января осадки в Московском регионе будут небольшими, по-прежнему ветрено, температура в столице - плюс 1-3 градуса, по области - минус 2 – плюс 3 градуса. Следует отметить, что такие значения очень близки к температурному рекорду Москвы, который отмечался в 2007 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 5,1», - говорится в сообщении.

На Крещение в столице и области пройдет снег, а температура снова опустится: в Москве в течение дня ожидается минус 6-4 градуса, в Подмосковье – минус 8-3, на дорогах будет сильная гололедица.

Двадцатого и 21 января активная циклоническая деятельность на Европейской территории России сохранится. В столице облачно, небольшой снег, температура в ночные часы - минус 12-7 градусов, днем - минус 8-3 градуса.

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