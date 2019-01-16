РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 янв. В школе №17 подмосковного Красногорска провели открытый урок, посвященный раздельному сбору мусора, детям рассказали о необходимости сортировки и переработки отходов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Для детей начальной школы на экологических уроках мы делаем ставку на интерактив. Мы не даем детям готовые знания, они сами должны прийти к выводу, почему важно и необходимо сортировать, а также перерабатывать мусор. Только в этом случае они смогут донести полученную информацию до своих родителей», - сказала директор начальной общеобразовательной школы №17 Юлия Суворова.

Она отметила, что в соответствии с методическими рекомендациями Минобразования Подмосковья экологические уроки, посвященные раздельному сбору мусора, систематически проводятся во всех школах Красногорска.

«Сегодня (16 января – ред.) на уроке мы узнали, что мусор не нужно закапывать или сжигать, это вредно для природы. Лучший способ – перерабатывать его. Мы в школе сортируем мусор. В классе стоят два ведра с пакетами разных цветов. Мы туда складываем разные отходы», – поделился ученик 3 «А» класса Александр Дмитриенко.

Его одноклассница Виктория Сергеева рассказала, что и дома она разделяет мусор. Для этих целей родители девочки поставили на кухне два ведра.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.