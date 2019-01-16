РИАМО - 16 янв. В Москве оборудуют новый корпус для школы №2007, расположенной на улице Горчакова, площадь объекта составит почти 6 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новый корпус – сбалансированное решение, которое нашло золотую середину между типовой школой и современными тенденциями в архитектуре. Проектировщики предложили сделать цветные вставки на фасадах и витражные окна. При этом здание гармонично вписывается в существующую застройку», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что внутри четырехэтажного здания расположится столовая, два спортивных и актовый залы, кабинет врача и учебные классы.

«Все помещения будут приспособлены для маломобильных учеников. Рассчитанный на 300 человек корпус будет облицован с использованием декоративных материалов, придающих зданию ритм и узнаваемый стиль», – перечислил Кузнецов.

При этом, по словам главного архитектора Москвы, все санитарные и строительные нормы образовательных учреждений учитываются и лежат в основе проектных решений.

«Территория школы будет дополнительно благоустроена», – подчеркнул Кузнецов.

Точный адрес образовательного учреждения: улица Горчакова, дом 9, корпус 1. Проектировщик и заказчик: ООО «Алев Групп».