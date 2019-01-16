РИАМО – 16 янв. Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз (ЕС) должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток», сообщает Газета.ru.

Глава государства уточнил, что Россия сегодня прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки «Турецкого потока» в направлении европейских стран. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в Баумгартене (Австрия).

«Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны - члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя», - отметил Путин.

Он добавил, что строительство «Турецкого потока» по этому маршруту принесет пользу, например, экономике Сербии.

В конце прошлого года Путин после переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом также не исключил возможность подключения юга Европы к «Турецкому потоку» через Грецию.