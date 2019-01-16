РИАМО - 16 янв. Полиция расследует кражу автомобиля марки Infiniti у жителя Москвы в Ленинском районе, ведется поиск преступника, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне утром в дежурную часть отделения полиции обратился москвич 1982 года рождения с заявлением о том, что от дома в деревне Лопатино Ленинского района неизвестный похитил автомашину Infiniti QX70 2014 года выпуска.

«Сумма ущерба – свыше 2,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – сказал собеседник агентства.