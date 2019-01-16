РИАМО - 16 янв. Российский президент Владимир Путин отметил, что РФ не намерена участвовать в гонке вооружений, потому что является здравомыслящей страной, сообщает Газета.ru.

«Президент объяснил это тем, что Россия является «ответственной и здравомыслящей» страной», - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что страна не будет «закрывать глаза» на развертывание ракет Соединенными Штатами и подчеркнул, что военным РФ придется принять меры данных действий.

Путин отметил, что в декабре 2018 года российская сторона направила США конкретные предложения по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).