РИАМО - 16 янв. На прошедших новогодних праздниках подмосковную Коломну посетило почти в четыре раза больше туристов, чем в 2018 году, туризм является одной из основных точек роста для муниципалитета, сообщил глава Коломенского округа Денис Лебедев.

«В новогодние праздники Коломну посетили 38 тысяч туристов – это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году», – написал Лебедев в Instagram.

Он добавил, что туризм является одной из основных точек роста для округа, которая позволяет не только создавать новые рабочие места и привлекать средства в бюджет, но и помогает муниципалитету развивать многие направления.

В Подмосковье реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.