РИАМО - 16 янв. В наступившем году минимальная арендная ставка у столичных квартир увеличилась до 22 тысяч рублей, за такую сумму можно снять однушку в Южном Бутове, говорится в сообщении пресс-службы компании «Инком-Недвижимость».

«В январе лидером рейтинга самых экономичных квартир в аренду стала однушка за 22 тысячи рублей в месяц – это на 2 тысячи рублей дороже, чем ставка найма победителя декабрьского топ-листа. Объект расположен на десятом этаже нового 14-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в 5 минутах транспортом от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», - говорится в сообщении.

Общая площадь данной квартиры составляет 40 квадратных метров, кухни – 10 квадратных метров; есть гардеробная, лоджия застеклена. В квартире выполнен ремонт от застройщика, имеется необходимая обстановка и бытовая техника. Дополнительный платеж взимается только за расход электроэнергии. Жилье сдается срочно.

Второе место занимает предложение со стоимостью найма 23 тысячи рублей. Это обустроенная 1-комнатная квартира на шестом этаже 9-этажного дома на Матвеевской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро «Славянский бульвар». Общая площадь – 35 квадратных метров, кухня – 8 квадратных метров; лоджия застеклена. Единственный коммунальный платеж для квартиранта - за пользование электроэнергией.

«Бронза досталась лоту за 24 тысячи рублей: в аренду сдается 1-комнатная квартира на высоком первом этаже 12-этажного дома на Липецкой улице, в 15 минутах транспортом от станции метро «Царицыно». Общая площадь – 39 квадратных метров, размер кухни – 9 квадратных метров; санузел раздельный», - уточняется в материале.

Жилплощадь со свежим косметическим ремонтом, в комнате и на кухне – гарнитурная обстановка, в наличии – полный набор бытовой техники, на окнах – стеклопакеты и решетки, установлена металлическая дверь.

Далее идет однокомнатная квартира со ставкой найма 25 тысяч рублей. Она укомплектована всем необходимым для комфортного проживания, находится на 10 этаже 16-этажного дома на Ярославском шоссе, в 10 минутах транспортом от станции метро «ВДНХ». Общая площадь – 40 квадратных метров, кухня – 10,5 квадратных метров.

Замыкает топ-5 рейтинга января наиболее демократичных по цене арендных квартир предложение стоимостью 26 тысяч рублей. Внаем сдается «однушка» на 15 этаже 16-этажного дома в Батайском проезде, в 5 минутах транспортом от станции метро «Марьино». Общая площадь – 38 квадратных метров, габариты кухни – 9 квадратных метров. Квартира с кухонным гарнитуром и мебелью в комнате, в наличии – бытовая техника. В качестве квартирантов рассматриваются только семейные пары без детей и домашних животных.