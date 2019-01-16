РИАМО - 16 янв. Победители городских аукционов откроют 65 различных заведений общественного питания на территории десяти парков и усадеб Москвы, средняя стартовая цена квадратного метра составляет 1,6 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«У предпринимателей появилась возможность открыть 65 заведений общественного питания в десяти парках и усадьбах Москвы, среди которых популярные площадки отдыха – парк имени Горького, музей-заповедник «Царицыно», усадьба «Коломенское». Имена тех, кто начнет работать в парках определят городские аукционы за право торговли в нестационарных торговых объектах. С победителями торговых сессий будут заключены договоры сроком на пять лет», – отметил глава департамента Геннадий Дегтев.

Предприниматель получает готовое рабочее место, сконструированное по бренд-буку каждого конкретного парка, добавил он.

На торгах реализуют право торговли в 22 НТО «Общественное питание» в парке имени Горького, 16 лотов в усадьбе «Коломенское», 13 лотов в парке культуры и отдыха «Фили», шесть лотов в саду имени Баумана, по два лота в памятнике природы «Серебряный бор» и музее-заповеднике «Царицыно». По одному нестационарному павильону находится в природно-историческом парке «Бицевский лес», природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», Суворовском парке и Воронцовском парке.

Площадь лотов составляет от 6 до 800 квадратных метров. Средняя стартовая цена квадратного метра в московском парке составляет 1,6 тысячи рублей. При этом лоты с самыми высокими стартовыми условиями расположены в Серебряном бору и парке «Кузьминки-Люблино» – 5 тысяч рублей за квадратных метр.

Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Аукционы по объектам разделены на пять торговых сессий. Последний аукцион пройдет 18 февраля. Инициатором торгов выступает ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк».