РИАМО - 16 янв. Австрийская компания Almi, производитель и поставщик комплексных пищевых добавок и смесей для мясной и рыбной промышленности, арендовала 2,2 тысячи квадратных метров в «К2 Бизнес-парк», расположенном в 2 километрах от МКАД по Калужскому шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«K2 Бизнес-Парк» – первый офисный проект класса «А» на территории ТиНАО. Офисный центр соответствует самым современным критериям в области «зеленого» строительства. Это первый в России проект, получивший оценку Excellent по стандарту BREEAM», – отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он напомнил, что за шесть с лишим лет в ТиНАО за счет внебюджетных источников построили и ввели в эксплуатацию около 14,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 11,3 миллиона квадратных метров жилья.

Объем внебюджетных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры с момента присоединения округов достиг 900 миллиардов рублей. Из городского бюджета в развитие инфраструктуры ТиНАО вложено порядка 185 миллиардов рублей.

По словам Жидкина, к 1 июля 2019 года объем инвестиций в ТиНАО может увеличиться до 1 триллиона рублей.

«Если говорить о долгосрочной перспективе, то, по нашим оценкам, до 2035 года в развитие ТиНАО будет вложено порядка 7 триллионов рублей. Из них только 1,3 триллиона рублей составят вложения городского и федерального бюджетов, остальное будут частные инвестиции. В строительство коммерческой недвижимости планируется вложить почти 2,3 триллиона рублей, еще около 2,8 триллиона рублей направят на возведение жилья. Порядка 620 миллиардов рублей будет инвестировано в развитие инженерной инфраструктуры, около 340 миллиардов – в социальную инфраструктуру и 6,25 миллиарда – в экологическую», – резюмировал Жидкин.