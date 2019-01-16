РИАМО – 16 янв. Федеральная служба исполнения наказаний России отрицает факт проживания бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в VIP-камере с доставкой питания, он находится в колонии на общих условиях, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет строгого режима за взятку, отбывает наказание в отремонтированной камере с трехразовым питанием с доставкой. Кроме того, Улюкаев якобы освобожден от посещения зарядки, переклички и работы.

«Опубликованная в ряде СМИ информация не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», – говорится в сообщении.

Экс-министр был осужден 15 декабря 2017 года на восемь лет колонии строгого режима. В октябре 2016 года он потребовал взятку у главы «Роснефти» Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти», угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действиям компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с 2 миллионами долларов, будучи уверенным, что в ней находятся вино и колбаса.

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