РИАМО - 16 янв. В городском округе Ивантеевка планируется построить три новых объекта образования, среди них два дошкольных учреждения и одна пристройка к школе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Дошкольные образовательные учреждения будут построены на улицах Южная и Хлебозаводская в городе Ивантеевка. Детские сады будут рассчитаны на 125 и 190 мест соответственно. Строительно-монтажные работы планируется начать во II квартале текущего года», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что оба проекта предусмотрены государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2019 год.

Кроме того, в рамках указанной программы планируется ввести в эксплуатацию пристройку к зданию средней общеобразовательной школы №7 на улице Задорожная, дом 18. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику выполнения работ, завершение строительства данного объекта запланировано на III квартал текущего года.

«Благодаря открытию пристройки в школе смогут получать образование дополнительно 200 учащихся», – отметил Тагиев.

Финансирование строительства трех новых образовательных учреждений осуществляется за счет средств бюджета Московской области, а также муниципального образования.

«Всего в 2019 году в Московской области планируется построить 29 объектов образования, в том числе 13 детских садов и 16 учреждений общего образования», – резюмировал глава Минстроя Подмосковья.