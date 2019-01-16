РИАМО - 16 янв. В Подмосковье и Москве на 17 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, снега, обледенения и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 17 января.

Такой же уровень опасности объявили на территории Костромской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Тамбовской и Белгородской областей.

В Подмосковье и Москве 17 января будет облачно, местами пройдет сильный снег, ожидаются метель и гололедица. Температура ночью составит минус 9-7 градусов, днем — минус 3-1. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.