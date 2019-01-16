РИАМО- 16 янв. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области начал проверку оптово-распределительного центра агропромышленного холдинга «Мираторг» в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Объект возводится на территории промышленной зоны в городском округе Домодедово. Общая площадь предприятия составит 45,5 тысяч квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Трио-Инвест».

«Центр будет принимать у производителей из Московской области и соседних регионов мясо, молоко, рыбу и продукты растениеводства, перерабатывать их и участвовать в доставке готовой продукции в торговые сети», – подчеркивается в материале.

Начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян пояснил, что по проекту возводится 4-этажное здание, состоящее из производственного и административно-бытового корпусов.

«В производственном корпусе разместятся технологические помещения, помещения производственной части кулинарии с зонами приема и хранения, зоны упаковки готовой продукции. В административно-бытовом корпусе будут обустроены помещения административного персонала, помещение столовой с тремя обеденными залами, гардеробные и душевые комнаты, технические и вспомогательные помещения», – перечислил он.

Комплекс работ по благоустройству территории включает в себя организацию проездов, стоянок, озеленения территории и установку малых архитектурных форм.

«На территории запроектировано парковочное пространство на 103 машино-места, а также стоянки для грузовых автомобилей на 152 машино-места», – отметил Гарибян.

По его словам, в настоящее время на объекте ведутся монолитные работы, устройство металлокаркаса и наружных сетей, кирпичная кладка стен.

Гарибян заявил, что проверка на объекте продлится до 8 февраля.

«После ввода объекта в эксплуатацию на производстве будет создано 560 рабочих мест. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года», – заключается в сообщении.