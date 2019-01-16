РИАМО - 16 янв. В столице каждый четвертый пенсионер продолжает работать до 65 лет, а каждый седьмой – до 70 лет, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

«Порог старости в Москве тоже один из самых лучших на сегодняшний день в стране, и косвенно это еще подтверждается нашими данными по занятости людей пенсионного возраста: в Москве каждый четвертый москвич от пенсионного возраста до 65 лет работает, и каждый седьмой работает до 70 лет», – сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время дискуссии на Гайдаровском форуме.

Она подчеркнула, что реальные ощущения людей с точки зрения их старости совпадают с этими расчетами.

С 15 по 17 января в Москве проходит Гайдаровский форум. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Гайдаровский форум проводят с 2010 года.