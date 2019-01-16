РИАМО - 16 янв. Жалоба защиты Исляма Малекова, поднявшего на руки сотрудника Росгвардии в столичном метрополитене, не поступала в Мещанский суд Москвы, который оштрафовал Малекова за данный инцидент на 20 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что защита Малекова, поднявшего росгвардейца в метро и пронесшего его несколько метров, получившего за это 20 тысяч рублей штрафа, обжаловала приговор.

«Жалоба в суд не поступала», - сказал собеседник агентства.

Малеков 6 мая на станции метро «Сухаревская» подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров ради шутки. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в применении в отношении сотрудника правоохранительных органов насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе росгвардеца, который был в форме и является представителем власти.

Сам Малеков заявил, что не признает свою вину. Он отметил, что принял мужчину за своего знакомого.