РИАМО - 16 янв. После 2020 года в Подмосковье в программу по расселению аварийного жилищного фонда могут войти более 180 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Несмотря на то, что программа 2016-2020 годов (адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» - ред.) еще не завершена, уже сейчас министерством строительного комплекса региона формируется перечень многоквартирных домов, имеющих признаки аварийности или признанных аварийными после 1 января 2015 года. <…> Рассматривается возможность расселения еще 181 тысячи квадратных метров аварийного жилья после 2020 года», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ориентировочный срок утверждения программы – первое полугодие 2019 года.

«В рамках новой программы планируется к применению новые стандарты расселения, выраженные в современных фасадных решениях, качественном благоустройстве, просторных входных группах, а также комфортной планировки квартир», – добавил он.

Расселение аварийного фонда на территории Московской области осуществляется программным методом, путем реализации трех-четырехлетних планов.

В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы расселялся аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, в соответствии с которой расселено 226 тысяч квадратных метров, что составляет более 14 тысяч человек.

В конце 2015 года была утверждена адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», в которую преимущественно вошел аварийный фонд, признанный таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года.

Всего в рамках этой программы за период с 2016 по 2020 годы планируется расселить 18045 человек из 7 тысяч помещений. При этом расселяемая площадь составляет 293,8 тысячи «квадратов».