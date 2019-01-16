РИАМО - 16 янв. Победитель электронного аукциона откроет кафетерий для любителей классической музыки в здании концертного зала «Зарядье», торги пройдут 31 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«На электронный аукцион выставлен нежилой объект по адресу: улица Варварка. Лот имеет назначение «Общественное питание». <…> Стартовая стоимость лота составляет 14,6 миллиона рублей. Срок действия договора аренды составит 3 года. Заявки для участия в аукционе принимаются до 28 января. Торги пройдут 31 января», – отмечается в сообщении.

Ознакомиться с лотовой документацией объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы.

«Объект площадью 217 квадратных метров находится на территории природно-ландшафтного парка «Зарядье». В шаговой доступности находятся «Китай-город», «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд». Такая локация отлично подойдет широкому кругу инвесторов, желающих реализовать свой бизнес в Центральном административном округе», – заявил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По словам начальника отдела закупок московского концертного зала «Зарядье» Алины Воскобойниковой, кафетерий будет востребован среди любителей классической музыки.

«Московский концертный зал «Зарядье» уникален, и по своим техническим и акустическим параметрам не имеет аналогов в Европе. Несмотря на то, что открытие зала состоялось недавно, зал имеет хорошую проходимость. Предполагается, что вместимость будущего кафетерия будет составлять около 500 человек», – добавила Воскобойникова.

В свою очередь директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова отметила, что такой знаковый объект, несомненно, будет пользоваться высоким спросом у инвесторов.

«Уникальное расположение в ЦАО на территории парка «Зарядье», который сегодня привлекает большое число посетителей, и низкая стартовая цена – несомненные плюсы объекта. Это, безусловно, создает привлекательные возможности для бизнесменов, которые хотели бы работать в сфере услуг», – дополнила Синилова.

Московский концертный зал «Зарядье» был открыт 8 сентября 2018 года. На его сцене уже выступили Валерий Гергиев, Михаил Плетнев и Владимир Федосеев, симфонический оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр и Большой симфонический оркестр и другие.

В 2019 году в зале «Зарядье» появится орган. По количеству регистров он будет самым большим в Москве и вторым в России. 6 сентября в зале установили фасадные трубы органа – уже сейчас зрители могут видеть внешнюю часть инструмента. Остальные части инструмента будут доставляться поэтапно. Первые органные концерты в зале «Зарядье» состоятся в сентябре этого года.