РИАМО - 16 янв. В текущем году из аварийного жилья планируют переселить 4 тысячи жителей Московской области, проживающих на 70 тысячах квадратных метров аварийного жилого фонда, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В 2019 году запланировано переселение 4 тысяч граждан из 70 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. В 2020 году запланировано переселение 8,5 тысяч граждан из 143 тысяч квадратных метров аварийного жилья», – сказал собеседник агентства.

По его словам, расселение аварийного фонда на территории Московской области осуществляется программным методом, путем реализации трех-четырехлетних планов.

В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы расселялся аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, в соответствии с которой расселено 226 тысяч квадратных метров. Это более 14 тысяч человек.

В конце 2015 года была утверждена адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», в которую преимущественно вошел аварийный фонд, признанный таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года.

Всего в рамках программы за период с 2016 по 2020 годы планируется расселить 18045 человек из 7 тысяч помещений. Расселяемая площадь составляет 293,8 тысячи квадратных метров. Общий объем финансирования составляет 12,5 миллиарда рублей, из них 78% являются средствами из бюджета Московской области.

За 2016-2017 годы расселено свыше 46,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселено более 3 тысяч жителей. В 2018 году переселено 622 человека из аварийного фонда общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров.

«Таким образом, по завершении двух адресных программ к 2021 году будет расселено более полумиллиона квадратных метров аварийного фонда», – заключил собеседник агентства.