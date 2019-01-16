РИАМО – 16 янв. В Москве полицейские разыскивают женщину, которая сняла в одном их столичных банкоматов около 6 миллионов рублей, после чего пропала без вести, сообщает ТАСС.

В полицию обратился мужчина 1980 года рождения, работающий таксистом.

«Он сообщил, что в Москве пропала его сожительница, с которой он проживает длительное время и воспитывает двух детей. По словам заявителя, пара пошла в банк, расположенный на Новой Басманной улице, чтобы снять деньги на покупку квартиры в подмосковной Балашихе. В какой-то момент мужчина отлучился, чтобы отвезти детей домой; позже он позвонил сожительнице, та сказала, что сняла 5,8 миллиона рублей, после чего связь с ней пропала, местонахождение ее неизвестно», – отмечается в материале.

Сотрудник пресс-службы главка столичной полиции подтвердил факт поступления заявления, не указав подробностей.

«Заявление зарегистрировано в установленном порядке 15 января, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск женщины», – резюмируется в сообщении.