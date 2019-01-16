РИАМО - 16 янв. Правительство Московской области получило свыше 160 заявок от студентов, желающих пройти зимнюю программу стажировки, в очном этапе отбора примут участие более 100 человек, сообщается в пресс-материалах к мероприятию.

В среду в доме правительства Московской области прошла встреча с участниками отбора на зимнюю программу стажировки в правительстве региона.

«Мы сегодня встречаемся с теми, кто хочет попасть на стажировку в правительство Московской области и дальше остаться здесь работать, связать свою карьеру. Если вы себя проявите, нет никаких сомнений, что вы сможете здесь работать. Все от вас зависит», – сказал вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Документы от кандидатов принимали в течение декабря. Студенты проявили активность и повышенный интерес к работе областного правительства. Заявки подали обучающиеся четвертого-пятого курсов и магистратуры ведущих вузов: РАНХиГС, МГУ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, Финансового университета при правительстве РФ, МГОУ.

Участники конкурса пройдут очные этапы отбора: тестирование, деловые игры и собеседование с руководителями подразделений в правительстве Московской области.

Конкурсанты ответят на 40 вопросов, которые покажут их уровень знания русского языка, конституции РФ, ФЗ «О государственной гражданской службе», навыки владения персональным компьютером. Также тест позволит выявить психологические особенности поведения в той или иной рабочей ситуации.

Кандидаты, успешно прошедшие все этапы отбора, приступят к работе с 4 февраля. Всего на зимнюю программу стажировки планируется отобрать до 15 участников.

Стажировка оплачивается, длится три месяца и дает возможность профессионального развития, а также перспективы дальнейшего трудоустройства в органы государственной власти Московской области.

«Проект существует ровно год, первый поток мы запустили 1 февраля 2018 года, тогда было принято всего 36 заявок. На текущий момент мы приняли уже 160 заявок, это четвертый поток стажеров. С нами сотрудничают 12 подразделений администрации губернатора Московской области и несколько министерств. Мы стараемся расширяться, просматриваем больше кандидатов, ездим на выставки», – отметила куратор программы стажировок в региональном правительстве Анастасия Куликова.