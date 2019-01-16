РИАМО- 16 янв. Сотрудники полиции на севере столицы задержали местную жительницу по подозрению в мошенничестве, бывший бухгалтер похитила свыше 24 миллионов рублей со счетов двух фирм, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратились представители двух фирм по продаже дверей с заявлениями о том, что со счетов их организаций пропали денежные средства. Общий материальный ущерб превысил 24 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя москвичка», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Полицейские установили, что подозреваемая ранее работала в должности бухгалтера в обеих фирмах.

«Имея доступ к финансам компаний, женщина делала переводы денежных средств на свои счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях. Похищенным она распорядилась по собственному усмотрению», – добавил Титов.

Следствием УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.