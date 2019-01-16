РИАМО - 16 янв. В 2019 году в Воскресенском районе планируется завершить реализацию двух проектов культурного назначения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Один из них – детская музыкальная школа, которая строится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» по адресу: Воскресенск, улица Кагана, дом 22. В настоящее время по указанному объекту производятся строительно-монтажные работы», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Он уточнил, что общая строительная готовность составляет 21%.

«Возведение школы, общая площадь которой составит 2263,37 квадратных метров планируется завершить в III квартале текущего года. Подрядчиком является ООО «СК Новый Век»», – дополнил Тагиев.

Согласно проектной документации, детская музыкальная школа рассчитана на 600 обучающихся. В ней разместятся классы для групповых и индивидуальных занятий, кабинеты, репетиционные залы и административные помещения.

«Другое строящееся в Воскресенском районе учреждение культуры – Дом культуры в поселке имени Цюрупы. Ввод в эксплуатацию здания площадью 1395 квадратных метров запланирован на II квартал 2019 года», – отмечается в сообщении.

Подрядные работы выполняет компания ООО «СтройАльянс». На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 80%.

«Он возводится по государственной программе Московской области «Культура Подмосковья». Мощность ДК со зрительным залом рассчитана на 200 человек», – подчеркивается в пресс-релизе.

Финансирование строительства двух новых учреждений культуры осуществляется за счет средств бюджета Московской области, а также муниципального образования.

«Всего в 2019 году в Московской области планируется построить 11 объектов культуры», – резюмировал Тагиев.