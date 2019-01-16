РИАМО – 16 янв. В подмосковном Реутове в одном из контактных зоопарков женщина пострадала из-за укуса обезьяны, сообщает ТАСС.

«В контактном зоопарке в торговом центре «Реутов Парк» обезьяна покусала женщину. Посетительница получила несколько легких укусов и направилась для осмотра в больницу», – говорится в сообщении.

Женщина не предъявила претензии к руководству контактного зоопарка.

«В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили случившееся, уточнив, что посетительница не обращалась в органы с заявлением», – добавляется в материале.