РИАМО - 16 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в среду утром задержали и отменили 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» три рейса задержали, еще десять отменили. В аэропорту «Шереметьево» десять рейсов задерживаются. Во «Внукове» девять рейсов задержали.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.