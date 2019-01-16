РИАМО - 16 янв. Ключи от квартир в построенных четырех домах столичного жилого комплекса «Зиларт» с начала года получили порядка 150 участников долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«За первые дни наступившего года ключи от квартир в сданных домах ЖК «Зиларт» получили порядка 150 человек – участников долевого строительства. Все четыре сданных в конце декабря дома имеют переменную этажность, максимальной высотой в 14 этажей. В каждом – двухуровневый подземный паркинг», - говорится в сообщении.

Общая площадь дома №1 составляет 64 тысячи квадратных метров, дома №2 – 16 тысяч квадратных метров, дома №3 – 36 тысяч квадратных метров, дома №4 – 66 тысяч квадратных метров.

По словам исполняющей обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, во встроенно-пристроенных помещениях каждого из сданных корпусов разместятся объекты социально-торговой инфраструктуры.

«К примеру, в доме №4 откроется детский сад на 50 мест. Дошкольное учреждение займет почти половину встроенных площадей: 1,65 тысячи квадратных метров из 4,3 тысячи квадратных метров», - добавила Пятова.

Строительство ЖК «Зиларт» проходит на юге столицы на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ». Инвестором и застройщиком проекта является «Группа ЛСР».

«Общая площадь застройки составляет 1,5 миллиона квадратных метров, площадь квартир – 760 тысяч квадратных метров. В общей сложности в жилом комплексе будут проживать около 25 тысяч человек», - уточнил генеральный директор АО «ЛСР. Недвижимость-М» Иван Романов.