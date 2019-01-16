РИАМО - 16 янв. На улице Вертолетчиков в Москве с 21 января ограничат движение в связи со строительством инженерных сетей, работы будут проходить в два периода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок: улица Вертолетчиков в районе дома 13. Период 1: с 21 января по 12 февраля, с 4 по 30 апреля круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что на двух полосах сохранится движения транспорта за счет обустройства временных уширений.

«Период 2: с 13 февраля по 3 апреля круглосуточно», – дополняется в сообщении.

Особенности – 1 полоса, заключается в материале.