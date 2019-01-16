РИАМО - 16 янв. В ближайшем будущем в России могут исчезнуть профессии водителя и продавца, это связано с тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса в мире, сообщает РИА Новости.

«Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире - это продавцы и водители. То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов», - сказал глава представительства Singularity University (Университет сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

Он пояснил, что в целом под возможное вытеснение роботами попадают по большей части профессии, связанные со средним уровнем квалификации и достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет простой, но достаточно специфический навык.

Кузнецов добавил, сейчас новые технологии появляются гораздо быстрее, чем раньше. По статистике на сегодняшний день в среднем новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем 100 лет назад.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявляла, что роботы смогут заменить людей только в 2% профессий, так как компьютеры так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга.

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