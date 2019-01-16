РИАМО - 16 янв. Хозяева квартир могут отказаться от оплаты за воду и электроэнергию, если они не проживают в данном помещении, пишет «Российская газета».

«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», - сказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева.

Также можно не платить за персональное потребление электроэнергии и водоотведение. В любом случае в квартире надо поставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна - сейчас на это требуется документальное подтверждение.

Также Разворотнева уточнила за какие ресурсы жители должны платить 100% и не могут отказаться.

«За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться, - добавила Разворотнева.

А если жилец давно не сдавал показания приборов учета (более полугода), то ему начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. От этого тоже нельзя отказаться.

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