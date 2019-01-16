РИАМО - 16 янв. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует «методы шантажа, угроз и провокаций» и призвал западных коллег отказаться от таких способов ведения политики, сообщает Газета.ru.

«Также он призвал Запад «уважать» международное право и придерживаться принципов, обозначенных в Уставе ООН. Путин заверил, что Россия «твердо и последовательно» поддерживает «оздоровление международной обстановки в целом», - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что напряженность в мировой политике сохраняется из-за действий США и ряда других государств. Действия данных стран приводят к созданию «атмосферы конфронтационности и недоверия».