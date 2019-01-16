РИАМО - 16 янв. Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству марихуаны в одном из домов на улице Локомотивная в Кашире, обнаружено и изъято около 50 кустов конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Ступино при силовой поддержке бойцов специального назначения «Гром» в результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов, расположенных на улице Локомотивная Каширы, задержан 29-летний москвич, подозреваемый в производстве наркотических средств.

«В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружена подпольная лаборатория, предназначенная для культивирования растений, содержащих наркотические средства. Для их выращивания мужчина приобрел тепловые лампы, вентиляторы, семена, удобрения и специальное оборудование для создания парника», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейскими обнаружено и изъято около 50 кустов конопли. По результатам химического исследования установлено, что части растений являются наркотическим средством - марихуаной, общей массой более 6 килограммов.

«Кроме того, оперативниками был установлен участок местности в лесном массиве вблизи деревни Возцы города Ступино, где подозреваемый хранил четыре свертка с аналогичным содержимым, общей массой около 400 граммов. Всего из незаконного оборота изъято около 6,5 килограммов наркотиков», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей. 30, статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.