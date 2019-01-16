РИАМО – 16 янв. Функцию бесконтактных платежей будут поддерживать турникеты на Московских центральных диаметрах, пассажиры смогут оплатить проезд банковскими картами и смартфонами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оплатить проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) можно будет с помощью банковской карты или смартфона. Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Чтобы оплатить проезд, москвичам и гостям столицы нужно будет приложить банковскую карту или гаджет к терминалу на турникете.

«Пройти через турникет с помощью банковской карты или смартфона сейчас можно в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Это быстрый и удобный способ оплатить проезд: пассажиру не требуется записывать поездки на проездной билет. Благодаря разнообразию способов оплаты мы уменьшаем количество неплательщиков и повышаем востребованность городского транспорта», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого, на МЦД можно будет расплатиться картой «Тройка», которая действует в метро, на МЦК, в наземном транспорте, электричках и аэроэкспрессах. Помимо этого, продаются браслеты, брелоки, кольца и наклейки с функцией «Тройки» (в сувенир встроен специальный чип).

Единые способы оплаты проезда позволят горожанам пересаживаться с МЦД на другие виды городского транспорта, не покупая дополнительный проездной билет.

«Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется открыть для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работы МЦД будет так же, как и метро, — с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик», - добавляется в материале.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.