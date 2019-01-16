РИАМО – 16 янв. Троицкая церковь в Филимонковском поселении ТиНАО получила охранный статус, здание было построено в 1762 году на средства князя Сергея Салтыкова, который был фаворитом Екатерины II, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Троицкая церковь в Филимонковском поселении ТиНАО получила охранный статус. Это необычное сооружение XVIII века, напоминающее по форме античное святилище — толос, с колоннадой и закрытым помещением для совершения обрядов. Церковь признана объектом культурного наследия регионального значения», - говорится в сообщении.

Появление такого типа храмовых построек в России исследователи связывают с эпохой петровских реформ начала XVIII века. Именно в этот период стали использовать архитектурные приемы Андреа Палладио, знаменитого итальянского архитектора позднего Возрождения, который дал новую жизнь античным традициям в архитектуре.

Троицкая церковь была построена в 1762 году на средства князя Сергея Салтыкова в его имении. Князь был известен тем, что являлся фаворитом Екатерины II, но не смог удержаться при дворе и сделать карьеру из-за своего легкомыслия.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что Троицкая церковь — уникальный памятник архитектуры XVIII века. Сочетание четырехлепесткового плана храма и сплошной колоннады, первоначально окружавшей его, является очень редким для архитектуры не только Москвы, но и Московской области.

«Объект можно поставить в один ряд с такими памятниками федерального значения, как церковь Рождества Богородицы в селе Подмоклово, церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы, храм Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке. К сожалению, долгие годы здание и территория вокруг него оставались без должного ухода. Теперь требуется тщательное обследование церкви для ее последующей реставрации», — добавил Емельянов.

Сегодня территория, где находится памятник архитектуры, принадлежит Московскому университету МВД России имени В.Я. Кикотя.

«Специалисты оценивают состояние объекта как неудовлетворительное. Церковь сохранила основной четырехлепестковый объем со сводами, оконные и дверные проемы на фасадах, карниз из белого камня. Купол здания, колоннада, колокольня и тамбур храма полностью утрачены, как и первоначальная отделка интерьеров», - добавляется в материале.

Кроме того, статус регионального объекта культурного наследия обеспечит зданию охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним. Храм запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

«Недавно статус объекта культурного наследия регионального значения получил жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединенное рабочее строительство» (Обрабстрой). Памятником архитекторы признали также доходный дом московского купца Алексея Дурилина. Он возведен в стиле так называемой русской готики (или псевдоготики), сочетавшей в себе элементы подлинной европейской готики, византийской архитектуры и московского (нарышкинского) барокко», - заключается в материале.