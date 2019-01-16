РИАМО – 16 янв. Троицкая церковь в Филимонковском поселении ТиНАО получила охранный статус, здание было построено в 1762 году на средства князя Сергея Салтыкова, который был фаворитом Екатерины II, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Троицкая церковь в Филимонковском поселении ТиНАО получила охранный статус. Это необычное сооружение XVIII века, напоминающее по форме античное святилище — толос, с колоннадой и закрытым помещением для совершения обрядов. Церковь признана объектом культурного наследия регионального значения», - говорится в сообщении.
Появление такого типа храмовых построек в России исследователи связывают с эпохой петровских реформ начала XVIII века. Именно в этот период стали использовать архитектурные приемы Андреа Палладио, знаменитого итальянского архитектора позднего Возрождения, который дал новую жизнь античным традициям в архитектуре.
Троицкая церковь была построена в 1762 году на средства князя Сергея Салтыкова в его имении. Князь был известен тем, что являлся фаворитом Екатерины II, но не смог удержаться при дворе и сделать карьеру из-за своего легкомыслия.
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что Троицкая церковь — уникальный памятник архитектуры XVIII века. Сочетание четырехлепесткового плана храма и сплошной колоннады, первоначально окружавшей его, является очень редким для архитектуры не только Москвы, но и Московской области.
«Объект можно поставить в один ряд с такими памятниками федерального значения, как церковь Рождества Богородицы в селе Подмоклово, церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы, храм Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке. К сожалению, долгие годы здание и территория вокруг него оставались без должного ухода. Теперь требуется тщательное обследование церкви для ее последующей реставрации», — добавил Емельянов.
Сегодня территория, где находится памятник архитектуры, принадлежит Московскому университету МВД России имени В.Я. Кикотя.
Кроме того, статус регионального объекта культурного наследия обеспечит зданию охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним. Храм запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать.
Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.
«Недавно статус объекта культурного наследия регионального значения получил жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединенное рабочее строительство» (Обрабстрой). Памятником архитекторы признали также доходный дом московского купца Алексея Дурилина. Он возведен в стиле так называемой русской готики (или псевдоготики), сочетавшей в себе элементы подлинной европейской готики, византийской архитектуры и московского (нарышкинского) барокко», - заключается в материале.
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