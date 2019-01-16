РИАМО - 16 янв. На Ферганской улице в столице утром в среду открыли одну полосу для движения транспорта, автомобилистов и городской общественный транспорт пропускают по ней поочередно, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Утром 15 января на Ферганской улице в районе дома 2 произошло проседание грунта на проезжей части. На участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыли движение. Объездной путь организовали по Сормовскому проезду.

«На Ферганской улице все еще ведутся работы. Движение открыто по одной полосе, автомобилистов и городской транспорт пропускают поочередно - сначала одно направление, потом другое», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют объезжать данный участок по улице Академика Скрябина и Сормовскому проезду.