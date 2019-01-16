РИАМО - 16 янв. Столичным следователям получено провести проверку по факту отключения всех лифтов в многоэтажном доме в центре города из-за проведения перепланировки, занявшей подсобные помещения с лифтовым оборудованием, сообщается на сайте СК РФ.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о нарушении прав жильцов подъезда многоэтажного дома в центре Москвы. Рассказано о том, что все лифты в одном из подъездов сломаны и людям приходится пешком подниматься по лестнице. Причиной явилась перепланировка верхних этажей из-за которой заняты подсобные помещения, в том числе и с лифтовым оборудованием. Чиновниками данная перепланировка признана законной, а независимая техническая экспертиза говорит об обратном.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России по городу Москве незамедлительно организовать процессуальную проверку по изложенным фактам и принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав граждан», - говорится в сообщении.