РИАМО – 16 янв. Начинающие и опытные предприниматели Москвы в прошлом году получили свыше 100 тысяч бесплатных консультаций, на вопросы которых отвечали в ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это популярный у предпринимателей вид городской поддержки. Количество обращений постоянно увеличивается. Больше 100 тысяч бесплатных консультаций проведено только в прошлом году. В сравнении с 2017-м рост на 15%. А всего с 2014 года их предоставлено уже более 350 тысяч», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На вопросы начинающих и опытных бизнесменов отвечали в ГБУ «Малый бизнес Москвы». Эксперты объясняли, как создать и успешно вести бизнес, давали разъяснения по налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству, имущественной и финансовой поддержке, а также многим другим вопросам.

В материале добавляется, что 100-тысячную консультацию в 2018 году получила предпринимательница Юлия Астапенко. Она обратилась в центр услуг для бизнеса (ЦУБ) Восточного округа столицы. Ее интересовал вопрос о субсидиях на компенсацию затрат, связанных с участием столичных предпринимателей в выставках.

Кроме того, размер финансовой помощи в этом случае может достигать 350 тысяч рублей для участников российских выставок и 700 тысяч рублей для участников зарубежных мероприятий. Субсидию предоставляет городской департамент предпринимательства и инновационного развития.

«О том, что в ЦУБ можно бесплатно проконсультироваться по мерам господдержки предпринимательства, я знала давно. Сейчас мы подали заявку на компенсацию по конгрессно-выставочным мероприятиям 2018 года. Несколько лет назад у меня уже был опыт получения субсидии от города. Центр услуг для бизнеса в Восточном округе находится недалеко от моего офиса», - отметила Астапенко.

По ее словам, удобно, что такие центры работают во всех административных округах, и любой предприниматель может получить консультацию, не потратив при этом много времени.