РИАМО – 16 янв. В столичных роддомах с 1 по 9 января появились на свет почти 2,5 тысячи детей, из них 55% – мальчики, больше всего малышей — 226 — появились на свет в родильном доме городской клинической больницы №29 имени Н.Э. Баумана, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 1 по 9 января в городских роддомах появились на свет 2466 детей. Как и в предыдущие годы, большинство новорожденных — мальчики (1356, или 55%). По данным департамента здравоохранения города, в этот период родились 20 двоен», - говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что на протяжении новогодних праздников все столичные больницы, включая акушерские стационары, работали в обычном, круглосуточном режиме и оказывали медицинскую помощь пациентам в полном объеме.

«Рождение ребенка — это огромное счастье для родителей. Наша задача — сделать так, чтобы это происходило максимально комфортно для мамы и малыша, а их здоровье находилось под надежным контролем врачей. Сегодня наши роддома и перинатальные центры оснащены всем необходимым современным оборудованием. В них работает квалифицированный персонал, который владеет самыми эффективными методиками», — сказал Хрипун.

Больше всего малышей — 226 — появились на свет в родильном доме городской клинической больницы №29 имени Н.Э. Баумана. Второе место в рейтинге по количеству новорожденных занял роддом городской клинической больницы имени С.С. Юдина, где мамами стали 213 женщин. На третьем месте — родильный дом городской клинической больницы имени В.В. Виноградова, где принимали роды 194 раза.

«Все родители, чьи малыши появились на свет в столице, могут получить подарок от правительства Москвы — специальный набор для новорожденного. Мамам, которые прописаны в другом регионе, для этого необходимо оформить свидетельство о рождении в родильном доме», - добавляется в материале.

Набор для новорожденного состоит из 44 универсальных предметов, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. В него, в частности, входят комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки и ножницы.