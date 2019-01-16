РИАМО - 16 янв. В Подмосковье не будут снижать темпы по выращиванию пивоваренного ячменя, в этом году в регионе планируют вырастить около 10 тысяч тонн этого злака, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас есть компании, которые второй год подряд выполняют заказ по выращиванию пивоваренного ячменя, порядка 10 тысяч тонн. Примерно такой же уровень производства данной культуры мы планируем сохранить и в этом году», - сказал Разин.

Министр подчеркнул, что ячмень хорошо растет на юге региона.

«Ячмень мы выращиваем на юге Подмосковья, в городском округе Зарайск», - заключил Разин.

Ранее Разин сообщил, что в 2018 году в Московской области произвели более 5 тысяч тонн товарной рыбы. Таких показателей удалось достичь за счет ввода в строй двух новых предприятий: в Можайском городском округе и городском округе Чехов.