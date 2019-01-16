РИАМО – 16 янв. В Москве крещенские купания в онлайн-режиме будут показывать на портале «Окно в город, вести прямые трансляции будут с восьми площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Трансляция крещенских купаний начнется в 18:00 18 января и завершится в 18:00 19 января на портале «Окно в город». Москвичи и гости столицы получат возможность увидеть загруженность площадок и понять, когда лучше окунуться в прорубь», - говорится в сообщении.

Начальник отдела городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин отметил, что трансляция крещенских купаний уже стала традицией. В этом году она пройдет в четвертый раз.

Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 60 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Места крещенских купаний оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Здесь установят раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Каждая площадка будет освещена, а рядом организованы парковки.

Предварительно сотрудники спасательных служб обследуют дно водоемов в местах подготовки прорубей, а также будут постоянно дежурить во время крещенских купаний. Также на каждой площадке будут работать бригады скорой помощи, откроются пункты горячего питания и временной торговли.

«В объективы камер городской системы видеонаблюдения регулярно попадают интересные городские события. Так, с помощью портала «Окно в город» все желающие могли посмотреть, как проходили Московский осенний мотофестиваль, «Круг света», масленичные гулянья», - добавляется в материале.

«Окно в город» — портал, разработанный специалистами департамента информационных технологий города Москвы. Среди других проектов ведомства, которые делают жизнь москвичей проще, — сеть бесплатного городского Wi-Fi, «Московская электронная школа» («МЭШ»), Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) и другие.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.