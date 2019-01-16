РИАМО – 16 янв. Крещенские купания пройдут в 10 столичных парках, в том числе купели будут подготовлены в музее-заповеднике «Царицыно», Воронцовском парке и в «Сокольниках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Окунуться в ледяную прорубь в праздник Крещения можно будет в 10 парках столичного департамента культуры. С 18 на 19 января купели будут подготовлены в парке музея-заповедника «Царицыно», Воронцовском парке, в «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине» и других. Они откроются вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы департамента культуры Москвы отметил, что в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели и врачи. Там установят теплые раздевалки, где горожане смогут согреться и переодеться.

«Кроме того, всех желающих будут угощать горячим чаем. Для безопасности купающихся спуски в воду везде оборудуют специальными настилами и лестницами», — добавил представитель пресс-службы.

Всего для крещенских купаний в Москве подготовят 60 площадок. Здесь организуют спуски с безопасным противоскользящим покрытием, рядом установят раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. На каждой площадке будут дежурить бригады скорой помощи, откроются пункты горячего питания и временной торговли.

В прошлом году погрузиться в прорубь можно было на 57 оборудованных площадках. Тогда окунулись в купели 148 тысяч человек. Ожидается, что в этом году желающих погрузиться в прорубь будет больше — около 180 тысяч человек.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.