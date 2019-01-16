РИАМО – 16 янв. Более 1,8 миллиона раз жители столицы воспользовались порталом открытых данных правительства Москвы в прошлом году, пользователи больше всего интересовались графиком отключения горячей воды, адресами поликлиник и камерами видеонаблюдения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Определен список десяти самых популярных информационных тем на портале открытых данных правительства Москвы data.mos.ru. Это электронный реестр ключевых мест столицы (школ, поликлиник, объектов культуры, досуга и отдыха), который содержит и другие полезные данные», - говорится в сообщении.

В прошлом году горожане воспользовались сервисом более 1,8 миллиона раз. Чаще всего пользователи узнавали о графике отключения горячей воды, а также просматривали адреса избирательных участков Москвы и городских поликлиник. Кроме того, в топ-10 вошли информационные перечни с адресами различных организаций системы здравоохранения, объектов культурного наследия и камер городской системы видеонаблюдения.

«На портале data.mos.ru, который разработал департамент информационных технологий города Москвы в 2013 году, опубликовано более тысячи наборов данных (датасетов). В них содержится информация почти о двух миллионах объектах инфраструктуры — начиная от городских велопарковок, заканчивая центрами бесплатной вакцинации животных против бешенства», - добавляется в материале.

Кроме того, для удобного поиска адресов в том или ином наборе данных на портале создана система навигации. Используя фильтр, можно отсортировать различные объекты по районам или округам города. К примеру, это позволит найти ближайший к дому бассейн или спортивную площадку. Все адреса не только выводятся в виде таблицы, но и отмечены точками на карте. При желании можно посмотреть их описание.

«На портале регулярно публикуются сезонные датасеты. К примеру, зимой пользователи могут ознакомиться с перечнем лыжных трасс, столичных катков или местами запуска фейерверков, а летом — узнать, где расположены беговые дорожки или зоны отдыха у воды», - отмечается в материале.

На основе датасетов созданы мобильные приложения и интернет-сервисы, среди которых есть как официальные проекты столичных ведомств, так и программы независимых ИТ-компаний. Разработчики могут скачать данные в специальном машиночитаемом формате.

Информация на портале постоянно обновляется, в том числе и по запросам пользователей. Также горожане могут оценить востребованность того или иного датасета, для этого нужно поставить оценку. Кроме того, на сайте есть раздел ответов на наиболее часто задаваемые вопросы и форум.