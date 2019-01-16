РИАМО - 16 янв. В среду в Москве и Подмосковье облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус девяти градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в юго-западной части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус шести до минус четырех градусов, по области от минус девяти до минус четырех градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что дискомфортные условия по показателям влажности и температуры могут негативно сказываться на общем состоянии и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний. Особенно уязвимы дети, страдающие бронхиальной астмой, бронхитами и частыми простудными заболеваниями.

Пониженный фон атмосферного давления в сочетании с дефицитом кислорода в воздухе может способствовать появлению симптомов недомогания у лиц с сосудистыми нарушениями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами.

Поддержать организм, избегать появления выраженных симптомов ухудшения самочувствия, помогут соблюдение режима труда и отдыха, своевременный прием медикаментов, поливитаминные комплексы, препараты растительного происхождения, особенно из группы адаптогенов.