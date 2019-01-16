РИАМО - 16 янв. В жилых домах Москвы начались внеплановые проверки газового оборудования, обследования состояния и работоспособности газового хозяйства завершится до 23 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, дополнительное внеплановое обследование состояния и работоспособности газового хозяйства во всех жилых домах Москвы, оборудованных газовыми плитами, завершится до 23 января.

«Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в Москве будет организован дополнительный, под роспись, инструктаж собственников помещений в многоквартирных домах и руководителей управляющих компаний, ответственных за эксплуатацию газового хозяйства.

«Москвичам вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах», - подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что для проведения обследования в каждом округе города создадут специальную комиссию, в ее состав войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, АО «Мосгаз», Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве. Возглавят комиссии в административных округах заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Мосжилинспекция проведет проверки управляющих компаний на наличие заключенных договоров по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Комиссии при обнаружении замечаний и нарушений в домах будут приостанавливать работу газовой системы.

Префекты округов и главы управ районов будут обеспечить личный контроль за ходом проверок. По результатам работы комиссий будут подготовлены предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.

Ранее «Мосгаз» опубликовал на своем сайте график внеплановой проверки газового оборудования и систем газоснабжения в столице.

Также в Московской области в среду начались внеплановые проверки газового оборудования.