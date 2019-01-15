РИАМО – 15 янв. Согласно данным рейтинга Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), представленном на Гайдаровском форуме, Московская область вошла в число самых инновационных регионов страны, сообщает ТАСС.
Рейтинг подразделяет все регионы РФ на пять категорий. Так, в первую группу – «сильных инноваторов» – входят восемь субъектов, суммарный индекс инновационного развития в каждом из которых превышает 140%.
В группу «слабых инноваторов» попали шесть регионов: Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия.
Рейтинг ежегодно составляется на основании 29 индикаторов, в числе которых численность студентов и исследователей, интенсивность затрат на технологические инновации, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, привлечение инвестиций из федеральных источников в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП, поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития.
В составлении рейтинга по итогам 2018 года впервые полноценно учитывался такой показатель как интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий.
АИРР – объединение субъектов РФ, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана в 2010 году при поддержке Минэкономразвития РФ, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
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