РИАМО – 15 янв. Согласно данным рейтинга Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), представленном на Гайдаровском форуме, Московская область вошла в число самых инновационных регионов страны, сообщает ТАСС.

Рейтинг подразделяет все регионы РФ на пять категорий. Так, в первую группу – «сильных инноваторов» – входят восемь субъектов, суммарный индекс инновационного развития в каждом из которых превышает 140%.

«Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Москва возглавили рейтинг инновационного развития регионов России по итогам 2018 года. <…> Помимо тройки лидеров, к этой категории относятся Томская, Новосибирская, Калужская и Московская области», – говорится в сообщении.

В группу «слабых инноваторов» попали шесть регионов: Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия.

Рейтинг ежегодно составляется на основании 29 индикаторов, в числе которых численность студентов и исследователей, интенсивность затрат на технологические инновации, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, привлечение инвестиций из федеральных источников в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП, поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития.

В составлении рейтинга по итогам 2018 года впервые полноценно учитывался такой показатель как интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий.

АИРР – объединение субъектов РФ, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана в 2010 году при поддержке Минэкономразвития РФ, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).