РИАМО - 15 янв. В Зеленограде приостановили на 30 суток деятельность хостела «Башня Зеленоград», проверка показала, что у заведения нет отдельного входа, изолированного от жилой части здания, это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В результате проверки установлено, что в жилом доме в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, помещения хостела «Башня Зеленоград» не имеют отдельного входа, изолированного от жилой части здания, единственный вход осуществляется через подъезд жилого дома», – говорится в сообщении.

Кроме того, индивидуальный предприниматель не уведомил надзорное ведомств о начале осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания. В связи с чем его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Временный запрет на деятельность хостела подразумевает запрет нахождения в данном помещении граждан, за исключением сотрудников индивидуального предпринимателя и работников, занятых в устранении выявленных нарушений. Срок административного приостановления деятельности исчисляется с 26 декабря 2018 года.

Хостел находится по адресу: Москва, Зеленоград, корпус 350.