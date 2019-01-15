РИАМО - 15 янв. Московский государственный университет имени Ломоносова признали лучшим среди вузов РФ в предметном рейтинге стран с активно развивающейся экономикой, которое составило британское издание Times Higher Education (THE), сообщает РИА Новости.

Издание обнародовало рейтинг Emerging Economies University Rankings 2019. Он охватывает 450 ведущих университетов из 43 стран, в том числе Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Турции, Катара, Марокко, Кипра. Рейтинг рассчитывается на основе 13 показателей эффективности, среди которых преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности.

«Российские лидеры рейтинга остались неизменными. Первое место среди российских вузов, как и год назад, занимает МГУ имени Ломоносова (пятая позиция), на втором и третьем месте расположились вузы – участники Проекта 5-100: МФТИ (12-я позиция) и НИЯУ МИФИ (16-я позиция)», – говорится в сообщении.

Кроме того, Россия существенно расширила свое присутствие в опубликованном рейтинге, увеличив количество университетов с 27 до 35. Таким образом Россия стала четвертой по представленности страной в рейтинге.

«Ряд вузов, входящих в рейтинг лучших университетов стран с активно развивающейся экономикой, продемонстрировал в этом году существенный рост. НИУ ВШЭ переместился вверх на 10 строчек, благодаря улучшению таких показателей, как исследования, цитирование и доход от производственной деятельности», – уточняется в материале.

Проект 5-100 – государственная программа поддержки крупнейших российских вузов. Запущена министерством образования и науки РФ в 2012 году.

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