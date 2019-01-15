РИАМО - 15 янв. Легковой автомобиль сбил троих пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы, двое из них дети, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Шипиловской улице водитель, управляя транспортным средством, сбил троих людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое из них маленькие дети. Все пострадавшие получили травмы разной степени тяжести», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всех пострадавших доставили в одну из городских больниц. В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на Шипиловский улице автомобиль сбил 58-летнюю женщину и ее внуков: шестилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика.