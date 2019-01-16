РИАМО - 16 янв. Для повышения уровня безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Подмосковье со среды начнутся внеплановые проверки, они продлятся до 24 января, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

Согласно постановлению правительства РФ каждый абонент обязан заключить договор о техническом обслуживании своего газового оборудования и нести ответственность за его безопасное содержание. Заключить договор можно как с «Мособлгазом», так и с другой специализированной организацией, имеющей разрешение на проведение работ по техобслуживанию.

«Также важно не забывать о правилах безопасности: ежедневно проветривать помещение, где находится газовое оборудование, регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы», – отмечается в материале.

Жителей региона призвали обеспечить доступ сотрудников газовой службы в квартиры и с пониманием отнестись к предпринятым мерам.

«Будьте бдительны и не допускайте к проверкам газового оборудования сомнительных лиц. Для того чтобы не стать жертвой преступников, «Мособлгаз» напоминает, как отличить настоящего работника газовой службы от мошенника: спецодежда газовика синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане размещается бейдж сотрудника с информацией о ФИО и занимаемой должности, на левом – официальный логотип предприятия», – добавляется в сообщении.

Газовики имеют при себе удостоверение, визитки установленного образца.

По всем вопросам можно обратиться по номеру телефона горячей линии АО «Мособлгаз» 8-800-200-24-09. Чтобы убедиться в том, что с проверкой пришли настоящие сотрудники газовой службы, необходимо звонить в филиал предприятия.

В случае утечки газа нужно звонить по номерам «112» или «104» с любого телефона. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электричеством.

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